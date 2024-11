A Catanzaro tutti tifano l’Us, o perlomeno tutti vogliono che la squadra di calcio della città possa disputare degnamente il prossimo campionato di Serie B. Questa mattina durante il Consiglio comunale riunitosi a Palazzo dei Nobili, i 26 presenti, all’unanimità, hanno votato il via libera a procedere dei lavori di adeguamento dello Stadio Nicola Ceravolo.

La seduta è durata meno di mezz’ora, non c’è stato praticamente dibattito. Dopo la relazione introduttiva dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Scalise, è intervenuto Marco Polimeni (Azzurra) che ha semplicemente chiesto se il provvedimento potesse essere deliberato direttamente in Giunta. Il sindaco Nicola Fiorita ha risposto che la Giunta non si è posta il problema anche per evitare slittamenti e ha convocato la pubblica assise in quanto il tempo è poco e c’è necessità di fare tutti i passaggi per bene.

Il provvedimento votato, in poche parole, vede mettere su carta la regolamentazione della gestione dei fondi stanziati dalla Regione Calabria: 3 milioni immediati, destinati al Comune appunto, e altri 6 da reperire in futuro che servono per completare i lavori. La condizione fondamentale è che l’impianto non sia a disposizione esclusiva di un solo soggetto.