Non si placa la polemica tra la Lega e il consigliere regionale e comunale di Catanzaro Antonello Talerico, innescata dalle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in un’intervista a LaC Nes24. «Il consigliere Antonello Talerico spesso parla ed agisce come un’individualità autonoma che risponde solo a se stessa, cosicché, evidentemente per catturare l’attenzione, è costretto a usare toni alti e affermazioni decisamente fuori luogo, pretendendo persino di dettare la linea alla Lega, rea di non fare come lui vorrebbe, e all’intero centrodestra», si legge in una nota degli esponenti cittadini del Carroccio.

«È evidente che alle sue esternazioni, a cui la Lega non replicherà più – prosegue – manchino l’analisi pacata dei problemi e le soluzioni realisticamente praticabili, il che rischia di indurlo a pensarsi come il solo politico dalle trovate geniali che in un battibaleno, a prescindere dalle valutazioni condivise dall’aggregazione di riferimento, può risollevare la difficile condizione della città e dare una svolta al peculiare contesto politico catanzarese».

«La Lega, il Gruppo comunale e il commissario regionale Filippo Mancuso, disapprovando, come sempre e fin dall’inizio della consiliatura, l’impasse politico e amministrativo del Comune e ritenendo che Catanzaro non possa più tollerare le polemiche di tutti contro tutti – conclude la nota –, sono per intensificare le relazioni e il confronto tra le forze del centrodestra, sul presupposto ineludibile che al centro di ogni impegno vanno posti i bisogni dei cittadini e del capoluogo di regione».