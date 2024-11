Prima riunione della nuova giunta Abramo allargata con gli innesti di Filippo Mancuso, delega al patrimonio, Saverio Loiero attività produttive e Gianmarco Plastino, lavori pubblici.

L'esecutivo, presieduto dal Primo cittadino, assistito dal segretario generale Vincenzina Sica, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del water front di Catanzaro Lido e prolungamento del lungomare di Giovino e degli spazi retrostanti. Il progetto è stato redatto dall'Associazione temporanea d'imprese aggiudicataria del bando. Il nuovo tratto che sarà realizzato salderà definitivamente lo storico lungomare Corace -Porto (recentemente riqualificato con il mosaico di Mendini e con l'illuminazione a led) con il lungomare di Giovino. Quella di Catanzaro diventerà, con i suoi 3 chilometri e mezzo (tutti percorribili in bicicletta), una delle più lunghe passeggiate a mare della Calabria e del Meridione. L'opera prevede la realizzazione della passeggiata lunga complessivamente circa 1500 metri e che sarà pavimentata con materiali naturali (monostrato vulcanico e fascia centrale con intarsi di pietra locale), mantenendo una forma "ad onda". La pista ciclabile sarà rivestita di resina colorata e l'intervento si estenderà anche agli altri tratti esistenti. Tra gli interventi anche la realizzazione degli accessi alla spiaggia e ai lidi, nonché la realizzazione di una rotatoria di snodo all'altezza del porto e una serie di parcheggi. Diversi, anche, i patrocini gratuiti concessi dall'amministrazione a manifestazioni culturali o di spettacolo. Il settore gabinetto del sindaco, diretto da Antonio Viapiana, ha proposto cinque pratiche di patrocinio: alla manifestazione "Gran Carnevale città di Catanzaro", organizzata per il prossimo 14 febbraio sul lungomare, dall'associazione "Murano story"; al III convegno "Dermatologia senza confini", che si terrà il prossimo 7 marzo al "Musmi"; alla delegazione catanzarese del Fai, Fondo per l'ambiente italiano, per le prossime "Giornate di primavera del Fai", previste il 20-21 e 22 marzo; allo spettacolo organizzato il prossimo 13 giugno, nell'anfiteatro del Parco della Biodiversità, dall'associazione "Diabete due mari"; al VII "Join meeting on pediatric adolescent medicine" organizzato dalla Onlus "A.C.S.A. & S.T.E." dal 22 al 25 ottobre. Il settore cultura, istruzione e sport, diretto da Saverio Molica, ha proposto il patrocinio all'evento "Collezionismo d'arte privato in Calabria: attualità e prospettive" promosso dall'associazione culturale "Fototeca", mentre su proposta del settore attività economiche, diretto da Andrea Adelchi Ottaviano, è stata approvato la richiesta di patrocinio per la manifestazione "Mercatini per hobbisti" che si terrà, dal prossimo 14 febbraio, per una volta al mese, in una fra le seguenti location: galleria Mancuso, villa Margherita, complesso del San Giovanni, piazza Dogana e/o corso Progresso.



Su proposta del settore avvocatura, diretto da Saverio Molica, l'esecutivo ha approvato tre pratiche relative a giudizi nei confronti dei privati. Varata, infine, una delibera proposta dal settore patrimonio, diretto da Giovanni Ciampa, per la legittimazione e affrancazione di un terreno gravato da usi civici.