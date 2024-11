Alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luca Lotti alle 14 in via Fares a Catanzaro

“La Federazione provinciale del Pd di Catanzaro ha finalmente una casa, un luogo fisico per l'attività politica democratica che guarda ad un ulteriore potenziamento e radicamento dopo i tanti importanti risultati elettorali ed amministrativi raggiunti nei mesi scorsi. Una casa tutta nuova che ci aiuterà ancora a crescere politicamente e che inaugureremo lunedì 14 settembre alle 14”. E’ quanto si legge in una nota della Segreteria provinciale del Pd della Federazione di Catanzaro, guidata dal segretario Enzo Bruno che invita segretari di circolo, dirigenti ad ogni livello, rappresentanti istituzionali democratici del territorio provinciale, militanti, iscritti e simpatizzanti democratici ad essere presenti per partecipare all’iniziativa che si terrà presso la nuova sede ubicata in via Fares, a Catanzaro, alla presenza del Segretario Regionale Ernesto Magorno, del presidente della Regione Mario Oliverio e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luca Lotti.

“Ci saranno i nostri militanti a cui dedichiamo la giornata di festa che sarà chiusa da Luca Lotti che con la sua presenza ci testimonia la vicinanza e la grande considerazione che il Partito Nazionale dedica alla nostra federazione provinciale e a noi democratici catanzaresi – si legge ancora nella nota della segreteria provinciale democratica -. La nuova sede, un immobile ampio e confortevole a disposizione di tutti quanti voi che avrà uno spazio riservato anche al segretario regionale, che contribuirà a dare alla nostra Federazione provinciale di Catanzaro la giusta collocazione nel panorama politico regionale”.

“La Calabria e Catanzaro devono essere all’altezza della sfida che il Pd sta lanciando nel Paese – conclude la nota -. Con questo auspicio vi auguro buon lavoro: quelle che ci attendono per il futuro sono sfide impegnative ed entusiasmanti, a partire dalla guida del governo regionale in una più stretta collaborazione sinergica con il Governo nazionale guidato dal premier Matteo Renzi”.