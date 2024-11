Espressione di “Catanzaro da Vivere”, Polimeni è il più giovane eletto a ricoprire l’incarico. Roberta Gallo, esponente di Forza Italia, eletta vicepresidente

La terza seduta del Consiglio comunale a Catanzaro è andata a buon fine. L'aula è infatti riuscita ad eleggere il presidente e il vicepresidente anche grazie l'abbassamento del numero di consiglieri necessario per l'elezione, passato dai due terzi alla maggioranza.

Eletto il presidente del Consiglio comunale

Con 20 voti è stato eletto presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni. La votazione ha registrato 12 schede bianche riconducibili alla minoranza. Polimeni risulta il più giovane eletto a ricoprire questo incarico ed è espressione di Catanzaro da Vivere, movimento ispirato dal senatore Piero Aiello.

Roberta Gallo eletta vicepresidente

L'esito della seconda votazione è stata invece favorevole per Roberta Gallo (in foto), esponente di Forza Italia. Il risultato è stato di 21 voti in favore della giovane azzurra, 11 schede bianche riconducibili alla minoranza e un voto per Vicenzo Ciconte.

Designata la commissione elettorale

Si è infine proceduto all'elezione della commissione elettorale comunale che sarà presieduta dal sindaco, Sergio Abramo, e composta dai componenti titolari: Agazio Praticò e Andrea Amendola nominati tra le fila della maggioranza con 10 voti via ciascuno e Eugenio Riccio della minoranza con 12 voti. Componenti supplenti sono stati eletti: Antonio Ursino e Francesca Carlotta Celi della maggioranza con 10 voti a testa e Rosario Lostumbo della minoranza con 12 voti.