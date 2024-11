Sarà rovesciata la direzione su corso Mazzini, da piazza Matteotti a Bellavista. Invertita la direzione anche su via Carlo V, dal ponte verso il Cavatore

È stato approvato ieri mattina durante la riunione di giunta al Comune di Catanzaro il progetto esecutivo riguardante la “nuova mobilità della circolazione stradale in centro storico” che adesso sarà messo a gara per un importo complessivo di 159mila euro. Il piano partorito lo scorso novembre dal settore Polizia municipale, Mobilità e Traffico su specifica richiesta del sindaco, Sergio Abramo, prevede una nuova regolamentazione della circolazione veicolare su corso Mazzini con l’inversione del senso di marcia da piazza Matteotti verso Bellavista. Il piano prevede l’istituzione del senso unico di marcia dal Cavatore fino a piazza Le Pera mentre il tratto conclusivo fino a Bellavista ritornerà a doppio senso di circolazione. Sarà imposto il divieto di sosta da ambo i lati nel tratto della Funicolare e della chiesa San Francesco di Paola.

A Porta Marina sarà soppresso il doppio senso di marcia nel tratto tra Bellavista e via Carlo V con l’istituzione del senso unico verso sud mentre sarà completamente invertita la circolazione su via Carlo V. Il piano per agevolare l’accesso in centro storico delle auto provenienti da viale De Filippis, dalla tangenziale e dal ponte utilizza la bretella del viadotto Bisantis come cerniera di collegamento verso piazza Matteotti.

Sarà invertito il senso di marcia anche su via Italia pensata per consentire un immediato accesso alla parte bassa del corso. Giungendo da viale dei Normanni si potrà quindi proseguire a destra per via Sensales e via Raffaelli attraversando via Spasari fino in piazza Prefettura oppure continuando su via Poerio per raggiugere la zona del San Giovanni. O sempre a destra imboccare via Jannoni per raggiungere piazza Grimaldi o il Duomo oltre a piazza Serravalle.

Luana Costa