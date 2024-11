Il sindaco Sergio Abramo ha chiesto conto di alcune criticità emerse nella realizzazione del parco Genziana e del parco Gaslini

Le criticità emerse nell’esecuzione di due importanti opere pubbliche, il parco Gaslini e il parco Genziana, hanno indotto il sindaco Abramo a chiedere al dirigente del settore gestione del territorio del Comune di Catanzaro una dettagliata relazione tecnica nell’arco di una settimana. La relazione sull’eventuale non corretta esecuzione dei lavori dovrà anche contenere le proposte per superare le criticità più volte segnalate dai cittadini.

In particolare, per quanto riguarda il Gaslini, il problema è legato all’umidità di risalita sui muri dell’edificio destinato a punto ristoro. Per quanto riguarda il Genziana, le problematiche segnalate e già in parte verificate direttamente dal sindaco con i suoi collaboratori tecnici riguardano il bocciofilo dove si registrano infiltrazioni di acqua piovana ed altre criticità.

l.c.