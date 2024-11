«Tesseremo una tela con tutto il mondo della cultura, per far diventare questa struttura non solo il luogo dei ricordi delle vecchie generazioni ma, anche e soprattutto, di quelle future»

«Non avrei accettato altra nomina, se non da parte del Sindaco – ha affermato Paolo Abramo – ma la passione e il coraggio di Francesco Passafaro, direttore artistico del Comunale, ha contagiato anche me. Un incarico che assumerò da operaio…Tutti insieme, con il coinvolgimento dell’intero territorio, ci impegneremo per far crescere questa struttura». Francesco Passafaro ha poi sottolineato che il neo-presidente non sarà solo una figura di rappresentanza ma fonte propulsiva di idee e progetti.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Sindaco Sergio Abramo e il vice-sindaco, anche assessore alla cultura, Ivan Cardamone, i quali hanno espresso grande soddisfazione per la nuova nomina e per il grande risveglio culturale che la città di Catanzaro sta vivendo, anche con l’aiuto di “Passafaro & C”.

La nuova stagione teatrale

Nell’incontro con la stampa è stato presentato il programma 2017-2018. Una stagione variegata, a più voci, che spazierà dal teatro dialettale e di strada a quello contemporaneo.

Da un lato, il teatro Incanto, il teatro Hercules di Piero Procopio, il Nuova Scena Teatro Acli di Salvatore Conforto e Romina Mazza e, dall’altro, Mauro Lamanna e la sua Divina Mania e il Confine Incerto di Emi Bianchi e Giorgia Boccuzzi. Tutte realtà culturali che rappresentano eccellenze per il territorio e racconteranno il loro modo di fare e intendere il teatro.



Al Comunale tornerà anche la musica. I primi a far da apripista saranno Marcello Barillà con il suo B Quintet, Gianfranco Riccelli con gli Arangara e, ancora, i Singing Clusters diretti dal M° Giulio De Carlo, per un magico concerto di Natale.

E poi, il cine-forum in collaborazione con la Casa del Cinema, CinemaZaro e Cineteca della Calabria e quello a cura del programma radiofonico della Umg Web Radio “Dalla A allo Zemeckis”; i progetti, come “Educare al teatro e al cinema”, rivolto alle scuole con l’intento di promuovere la formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli e appassionati.