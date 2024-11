Si ripropongono i già deputati e si affacciano volti nuovi. Alla Camera Serena Varano e Umberto Catanzari-ti. Al Senato, Bianca Laura Granato, Luana Tassone e il docente Fulvio Gigliotti

Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima che le candidature alle imminenti elezioni politiche siano ufficializzate dal Movimento 5 Stelle. Domenica alle 16.30 in occasione di una manifestazione organizzata dai pentastellati a Pescara verranno infatti resi noti i nomi degli ammessi alla corsa al Parlamento. Da tutta la Calabria sono piovute centinaia di richieste di partecipazione alle parlamentarie, strumento individuato per selezionare i papabili alla Camera e al Senato. Un numero ragguardevole che ha spinto complessivamente oltre 300 aspiranti a confrontarsi con l’incerto gradimento degli elettori: 71 autocandidature sono pervenute, ad esempio, per la Camera e 230 per il Senato nella circoscrizione sud plurinominale che comprende Catanzaro, Palmi, Reggio Calabria e Vibo Valentia. È l’unica infatti i cui candidati saranno scelti attraverso la piattaforma Rousseau. Nei collegi uninominali, i dodici che approderanno nel listino pentastellato (8 alla Camera e 4 al Senato) saranno invece individuati direttamente dal candidato premier Luigi Di Maio.

Tra i catanzaresi che hanno partecipato alle parlamentarie e che potranno ottenere domenica la benedizione dal web alla Camera figurano i già deputati Paolo Parentela e gli attivisti del meetup cittadino Serena Varano, Umberto Catanzariti e Giuseppe Dodaro. Al Senato potrebbero spuntarla l’avvocato Luana Tassone, l’ex candidata a sindaco nelle amministrative comunali Bianca Laura Granato, Nicola Gambardella e il docente di diritto privato all’università Magna Grecia Fulvio Gigliotti.

Luana Costa