I due nomi sono stati individuati dopo serrate riunioni. La decisione è arrivata in serata

Nella girandola di riunioni a cui Liberi e Uguali, nata da una costola del Partito Democratico, si sta sottoponendo da giorni, iniziano a coagularsi le prime certezze in vista delle ormai imminenti elezioni politiche.

Sono della serata le prime indiscrezioni trapelate sui nomi dei candidati che, in quota Mdp Art.1, verranno inseriti nelle liste dei collegi uninominali per la Camera e per il Senato. E' quasi certa la candidatura di Aldo Rosa, coordinatore catanzarese del nuovo soggetto politico alla Camera nel collegio sud uninominale mentre sarà della partita per il Senato Maria Antonietta De Fazio, insegnante lametina.

Luana Costa