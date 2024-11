Risolto il caso degli scrutatori a Catanzaro. Dopo le polemiche di Talerico e Ferro, oggi arriva l'intesa di tutti i candidati a sindaco. «I candidati sindaco – si legge nella dichiarazione – giudicano il sorteggio degli scrutatori essere il criterio ottimale per garantire oggettività e trasparenza alle operazioni di voto. Nell'ipotesi in cui la Commissione elettorale competente per materia dovesse tuttavia manifestare un orientamento diverso, i candidati sindaco chiedono che a ciascuno e in egual misura venga garantita una quota di scrutatori medesimi da nominare ciascuno secondo le diverse modalità previste dalla legge, sorteggio compreso».