Il presidente dell'assemblea Marco Polimeni prevede introiti per centinaia di migliaia di euro all’anno

Il settore urbanistica del Comune di Catanzaro ha depositato questo pomeriggio all’ufficio di presidenza la proposta di deliberazione sul regolamento della pubblicità. Il provvedimento è già stato inoltrato alle commissioni competenti.

«Il documento – ha sottolineato Marco Polimeni – verrà discusso domattina nel corso della conferenza dei capigruppo e sarà inserito nell’ordine del giorno dei lavori del prossimo Consiglio comunale. Il testo – ha aggiunto il presidente dell’assemblea di Palazzo De Nobili – è stato modificato tenendo conto delle indicazioni avanzate sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Il regolamento è stato pertanto emendato in tempi rapidi dal settore urbanistica con il coordinamento e la supervisione dell’assessore Modestina Migliaccio Santacroce, che tengo a ringraziare personalmente».

«Sulla pratica in questione – ha detto ancora Polimeni -, ricevendo una precisa delega del sindaco Abramo, sono state coordinate le attività dei vari settori coinvolti. Questo importante risultato è finalizzato a normare, finalmente, un comparto che aspetta da oltre un decennio un riferimento serio e approfondito. Ciò che è stato fatto è il prodotto di una visione mirata a garantire trasparenza e legalità nel rispetto di tutti i cittadini: è, questa, la visione che anima l’azione dell’amministrazione comunale. Tutto questo porterà notevoli benefici economici per le casse del Comune: in base alle prime stime si calcolano introiti nell’ordine di centinaia di migliaia di euro all’anno».

«Spiace – ha proseguito - che in queste ultime settimane qualcuno abbia voluto cavalcare il rinvio dello scorso Consiglio per strumentalizzare inesistenti divisioni all’interno della maggioranza, che risultano ancora più infondate alla luce del lavoro, rapido e certosino, che ha permesso di portare la pratica all’ufficio di presidenza oggi pomeriggio. Viene così dimostrato, ancora una volta, che la maggioranza è unita e compatta ed è determinata a portare avanti il programma di governo che è stato premiato dagli elettori poco meno di un anno fa».

l.c.