Le misure sono state approvate durante la riunione di giunta odierna. Il progetto di miglioramento del servizio sarà presentato alla Regione Calabria

Raddoppio della raccolta settimanale del multimateriale leggero (plastica e metalli), istituzione di cinque isole itineranti in città per l’intercettazione di una migliore qualità e quantità del rifiuto e l’utilizzo di container a tenuta stagna e con coperchio idraulico allo scopo di mitigare l’impatto del trasporto della frazione organica fuori provincia. Sono alcuni degli elementi contenuti nel progetto presentato dall’ufficio igiene, che oggi ha ricevuto il via libera dalla giunta presieduta dal sindaco Sergio Abramo.

Il progetto sarà presentato alla Regione Calabria per la partecipazione al bando “Programma operativo regionale 2014-2020” che assegnerà contributi finanziari per il “piano di azione relativo ad interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria” approvato con delibera di Giunta regionale n. 296 del 28 luglio 2016.

La proposta comporta un minore costo della Tari dovuto alla riduzione tariffaria di conferimento presso gli impianti (tariffa minima al superamento del 65%), maggiori introiti dovuti ai contributi Conai, una riduzione della quantità di secco residuo con conseguente riduzione dei costi di conferimento e un minore costo di conferimento della frazione organica grazie all'utilizzo delle compostiere.

“Abbiamo cercato – ha commentato il sindaco Abramo -, tramite la redazione di questa proposta di progetto, di intercettare le esigenze che i cittadini ci hanno avanzato in questo anno di raccolta differenziata. Soprattutto la necessità di aumentare la frequenza con cui oggi viene raccolto il multimateriale è apparsa molto evidente. Ora che i risultati si sono stabiliti a una percentuale che supera la soglia del 60%, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul potenziamento e sul miglioramento del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti”.

l.c.