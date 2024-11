Circa 20 persone avrebbero votato regolarmente all'istituto Ipsia, ma sarebbero ritornati alla sezione 57 successivamente per segnalare l'anomalia al presidente di seggio

Alcune presunte irregolarità si sarebbero verificate durante le votazioni questa mattina a Catanzaro. In particolare, numerosi cittadini che si sono recati alle urne nella sezione 57 dell'istituto Ipsia in via Conti di Loritello hanno ricevuto la scheda elettorale priva del tagliando antifrode.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, avrebbero votato regolarmente ma sarebbero ritornati alla sezione successivamente per segnalare l'anomalia al presidente di seggio. Sarebbero stati circa una ventina a ricevere la scheda elettorale priva del tagliando antifrode. La vicenda è finita all'attenzione dell'ufficio elettorale centrale della Prefettura.