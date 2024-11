Il primo cittadino: “Renderemo grande questa città. La stella polare di questa amministrazione sará certamente la creazione di posti di lavoro per i giovani”

È stato proclamato sindaco della città di Catanzaro per la quarta volta Sergio Abramo. Questa mattina nella sala concerti di Palazzo De Nobili la rappresentante dell'ufficio elettorale Paola Trombetta ha dato lettura dell'atto di proclamazione redatto dall'ufficio elettorale centrale presieduto dal giudice Alessandro Bravin.



“Riprendiamo a lavorare anche se non ci siamo mai fermati” sono state le prime parole del sindaco riconfermato dopo aver ricevuto la fascia tricolore.



“Lavoreremo ancora di più rispetto al passato perché l'esito del voto ci ha assegnato una grande responsabilità. Renderemo grande questa città a partire dai suoi colori. Spero già questo pomeriggio di poter concludere la trattativa con alcuni imprenditori locali per la rilevazione delle quote della società del Catanzaro Calcio. Successivamente ci dedicheremo alla composizione della giunta, all'interno della quale ci saranno riconferme, e poi all'insediamento del Consiglio comunale. La stella polare di questa amministrazione sará certamente la creazione di posti di lavoro per i giovani. Su questo tema chiedo già sin da ora la collaborazione di tutta la classe dirigente. Approveremo un documento in aula rossa chiedendo l'appoggio dei sindaci delle città capoluogo di Provincia e della Regione”.