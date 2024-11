L'ormai ex segretario cittadino dello scudocrociato sarebbe il primo di un gruppo che si appresta a lasciare il partito

Tira aria di tempesta nel Nuovo Cdu a Catanzaro. Nelle scorse ore il segretario cittadino del ricostituito partito dello Scudocrociato, Domenico Vetrò, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico nelle mani del coordinatore nazionale, Mario Tassone. Non una presa di posizione isolata, secondo le prime indiscrezioni.

L'ormai ex segretario cittadino sarebbero il primo, a muovere i passi fuori dal partito, di un gruppo che con ogni probabilità nei prossimi giorni seguirà la via della fuoriuscita. Lasciatosi alle spalle il partito scudocrociato sembra ormai certa l'adesione a Forza Italia che dopo il recente ricongiungimento con l'ala facente capo all'ormai ex senatore Piero Aiello, continua a rafforzarsi sul territorio.

Luana Costa