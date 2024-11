Il sindaco, Sergio Abramo, ha dato mandato al comando dei vigili urbani di identificare gli autori

"Gli autori degli atti vandalici in galleria Mancuso saranno presto individuati grazie alle telecamere installate all’interno del centralissimo luogo pubblico".E' quanto annuncia in una nota l'amministrazione comunale di Catanzaro, in merito ad alcune scritte apparse nella galleria. "Le immagini sono già state acquisite dai vigili urbani, su disposizione del sindaco Abramo, e già nella giornata di lunedì si procederà all’identificazione dei responsabili che saranno perseguiti secondo la legge. Anche in passato, le telecamere si sono rivelate utilissime per individuare i vandali che avevano devastato la galleria che avevano trasformato in un campo di calcio".

l.c.