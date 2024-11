Il leader del movimento “Alleanza civica” lo sosterrà in occasione della tornata elettorale che interesserà il capoluogo. Il movimento si definisce di centro e si rivolge ai moderati

E’ appena nato ma, almeno a dire dalla presenze, Alleanza Civica, il movimento guidato da Pino Galati e la cui sede regionale è stata inaugurata a Lamezia, si prepara a fare incetta di consiglieri regionali. All’evento sono stati presenti infatti i consiglieri Flora Sculco ed Ennio Morrone. Presente anche Enzo Ciconte, che ha raccolto l’appoggio del movimento nella campagna elettorale per la fascia di primo cittadino del capoluogo.

Galati rifiuta però di posizionare il suo movimento. “Si tratta di un soggetto di centro e moderato che si andrà a schierare di volta in volta in base ai temi” ha ripetuto più volte, spiegando che il bipolarismo è ormai finito.

“Oggi la Regione Calabria ed il Paese - ha sottolineato - vivono una fase interlocutoria in cui alla crisi economica e sociale si è accompagnata una confusione generalizzata negli schieramenti politici. I cittadini si sono trovati disorientati di fronte a proposte politiche conflittuali e litigiose anche all’interno degli stessi partiti. Alleanza Civica intende superare questa fase chiamando a raccolta tutti i moderati e coloro i quali credono che con la forza delle idee è possibile voltare pagina nella nostra regione”.

Presente all’evento anche il sindaco Paolo Mascaro che da ospite al tavolo dei relatori ha subito chiarito di essere presente per fare gli onori di casa e non per aderire al nuovo soggetto.

Tiziana Bagnato