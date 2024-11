Domani alle 11 il ministro dell'Interno Matteo Salvini farà visita alla tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria) dopo lo sgombero della baraccopoli adiacente. Ribadito in questo modo l’impegno del governo gialloverde nella risoluzione delle problematiche che attanagliano la regione. Sempre domani, il Consiglio dei ministri si riunirà a Reggio Calabria: «Non si tratta di un'iniziativa esclusivamente simbolica ma di un atto concretamente operativo che porterà all'approvazione di misure urgenti in tema di sanità» ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte che aggiunge: «in Calabria persistono situazioni non più sostenibili alle quali cercheremo di porre rimedio con la massima determinazione».

