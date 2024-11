Oltre 700 persone hanno partecipato all’evento conclusivo organizzato a Serra San Bruno

Oltre 700 persone a Serra san Bruno per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Brunello Censore, candidato alla Camera per il Pd. Un bagno di folla che gli ha riservato la sua città natale. E il deputato serrese cita Seneca come ultima frase ad effetto in chiusura del suo intervento: “Non si ferma il vento con le mani”.

«Quel vento della ragione che Seneca chiama anche fato, destino ineluttabile, il vento non si ferma - ha concluso -, perché non è in potere di nessun essere umano farlo».

E ora la parola passa al popolo.