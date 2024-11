Il deputato del Partito Democratico loda il governo Renzi per il programma 'Cantieri in comune', 'l'ennesimo risultato eccellente conseguito. che avrà riverberi positivi sull'occupazione e sull'economia del vibonese'

"Gli oltre 11 milioni di euro stanziati nell’ambito del programma “Cantieri in Comune” sono la prova della rivisitazione della strategia di programmazione degli investimenti pubblici che avrà riverberi positivi sull’occupazione e sull’economia. Soprattutto in questo momento storico, in cui si avverte in maniera energica il bisogno di lavoro, il programma “Cantieri in Comune” varato con il decreto Sblocca Italia rappresenta un altro, l’ennesimo risultato eccellente conseguito dal Governo Renzi che avrà con riverberi positivi sull’occupazione e sull’economia anche del Vibonese".



E’ quanto afferma il Deputato del PD Bruno Censore, commentando il programma denominato “Cantieri in Comune” e avviato dal Ministero delle Infrastrutture che, attraverso il Cipe, ha definitivamente assegnato circa 198,6 milioni di euro per il completamento di opere in 137 Comuni, di cui 15 in Calabria e 2 in provincia di Vibo Valentia, che hanno proposto interventi di completamento appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, a seguito della ricognizione degli interventi segnalati dai Sindaci alla Presidenza del Consiglio in risposta all’invito del Presidente Renzi del 2 giugno 2014. Il finanziamento è a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.



"L’Italia, ma ancor di più la Calabria e soprattutto la provincia di Vibo Valentia - aggiunge Censore - per rilanciare produttività, crescita e occupazione, avvertono la necessità di un profondo rinnovamento delle dotazioni infrastrutturali e di un incremento della spesa in conto capitale che negli ultimi anni si è contratta notevolmente. Gli undici milioni di euro stanziati per il completamento ed il recupero funzionale del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia e i 500 mila euro finalizzati al Consolidamento della scarpata e alla regimentazione delle acque meteoriche della zona castello nel comune di Arena – conclude Bruno Censore – rappresentano un ottimo risultato per la nostra provincia e un volano di crescita per il settore edile e strumento per favorire l’occupazione, rappresentano la testimonianza della bontà progettuale che si leva dai nostri territori e la certificazione del cambio di passo e della rivisitazione della strategia di programmazione degli investimenti pubblici che si è registrato con il Governo Renzi».