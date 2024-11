Iniziativa interattiva con la partecipazione del segretario nazionale Maurizio Acerbo e di Fausto Bertinotti. I lavori si articoleranno nelle giornate del 23 e 24 gennaio. Ecco il link per partecipare

Sarà celebrato anche in Calabria, con una iniziativa interattiva sul web, il centenario del Partito Comunista Italiano.

Doppia sessione di appuntamenti

L'appuntamento si articolerà in due sessioni, la prima in programma sabato 23 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 19,30; la seconda domenica 24 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Per collegarsi al webinar basta cliccare sul link https://fb.me/e/1YUToYoYA. Il centenario del PCI coincide anche con i trent'anni dalla fondazione di Rifondazione Comunista.

Dibattito a distanza

«Le norme anti-Covid ci costringono ad un appuntamento multimediale - dice Pino Scarpelli, segretario regionale di Rifondazione Comunista - Ma speriamo nei prossimi mesi di poter ripetere la manifestazione dal vivo toccando le cinque province. La nostra - aggiunge - è una iniziativa politica e contestualmente anche storico-culturale: ricostruiremo alcuni momenti esaltanti del comunismo in Calabria».

Acerbo e Bertinotti tra gli ospiti

Tra gli ospiti il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Acerbo, l'ex presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti e poi Guido Liguori, uno dei presidenti dell'Accademia Gramsci. Prevista anche un saluto del Partito Comunista Cubano. Proprio Pino Scarpelli presenta la due giorni informativa ai microfoni del nostro network.