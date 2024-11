Partito Democratico spaccato anche sull’attivazione della Ztl nel centro storico di Cosenza. Da una parte la condanna del provvedimento da parte di Carlo Guccione, Alessandra Mauro e Damiano Covelli: i tre consiglieri comunali si sono recati lungo Corso Telesio per interloquire con commercianti e residenti ai quali hanno espresso solidarietà rispetto a un provvedimento giudicato dagli esponenti di centrosinistra come punitivo e senza alcuna logica. Il portavoce del circolo ZonaDem di Cosenza, Alessandro Grandinetti, esprime invece un apprezzamento almeno parziale, verso l’ordinanza.

Progetto ambizioso da ridisegnare

«Sono molte – scrive in una nota - le città che per salvaguardare le zone storiche e per meglio favorire la circolazione e ancor di più per migliorare la qualità della vita, decidono di chiudere intere aree al traffico». Grandinetti poi auspica un ritorno al dialogo ricercando magari una soluzione intermedia: «Occorre ridisegnare questo ambizioso progetto, sicuramente straordinario nel suo intento. La Ztl magari potrebbe sospendersi la mattina per favorire il lavoro negli uffici ed iniziare ad essere attiva dal pomeriggio in poi, oppure – suggerisce l’esponente di ZonaDem - si potrebbero predisporre corse gratuite da Piazza dei Valdesi fino al Castello.