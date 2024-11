In una nota Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia fanno sapere di aver raggiunto un'intesa ma non svelano ancora i nomi

Nessun nome, ma un accordo sui profili dei candidati alla presidenza della Calabria e delle altre regioni che andranno al voto nel 2020. «Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia rappresentano la coalizione di centro-destra che è largamente in testa in tutti i sondaggi e governa la maggioranza delle Regioni - si legge in una nota - sentono il dovere di difendere gli interessi degli italiani e vogliono riportare alla guida del Paese il buon governo. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia stanno facendo in Parlamento un’opposizione dura e le elezioni regionali del 2020 confermeranno che le sinistre e il Movimento Cinquestelle non godono più della fiducia degli italiani.

Con grande spirito di coesione e di collaborazione, dopo un lungo e costruttivo confronto tra i leader - conclude la nota - i tre partiti hanno raggiunto un accordo sui profili dei candidati governatori e sulla composizione delle liste per le Regioni che andranno al voto e che sarà perfezionato nei prossimi giorni».