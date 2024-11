Nonostante sia candidato alla carica di sindaco, sta presidiando il seggio elettorale fin dalle prime ore della mattinata, durante le operazioni di voto, poiché il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, lo ha designato come rappresentante di lista per le europee. Si tratta di Gioberto Filice, in corsa per la poltrona di primo cittadino a Cervicati, piccolo centro della provincia di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, anche alcuni candidati al consiglio comunale della lista capeggiata da Filice, Cervicati Vive, sono ammessi nel seggio per il medesimo motivo. La legge, è bene precisarlo, lo consente, al di là di ogni valutazione di tipo etico e politico.