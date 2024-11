A sostegno di Paolo Mascaro è sceso, invece, in campo Lorenzo Cesa segretario nazionale dell’Udc

Ha colto l’occasione per un convegno sui fondi europei il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa per dichiarare il suo sostegno al candidato a sindaco Paolo Mascaro. Accanto a lui anche l’ex presidente del consiglio regionale Franco Talarico e il segretario cittadino Giancarlo Nicotera.

Liste decisamente composte da giovani quelle proposte dallo Scudo Crociato a sostegno dell’ex presidente della Vigor che ha scelto di focalizzare il suo intervento su quanto accaduto nelle ultime ore, l’arresto di un candidato al consiglio comunale nelle sue liste perché indagato in un traffico internazionale di droga.

«Mentre noi siamo qui a discutere concretamente di sviluppo e fondi europei i miei competitors e i signorotti della politica locale hanno trascorso l'intera giornata a denigrare il sottoscritto – ha detto Mascaro - non accetto lezioni di legalità da nessuno». Le tante dichiarazioni e gli incontri in merito al presupposto della legalità nelle liste sono offensivi per Mascaro e studiati ad hoc per paura del consenso che la sua coalizione sta riscuotendo.

Mascaro, lo ricordiamo, afferma di avere presentato già ad aprile un esposto alla Procura in cui chiedeva di effettuare verifiche sulle sue liste.