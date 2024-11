Federica Onorato, eletta nella lista “Nuovo Patto per la città”, esce dal civico consesso e formalizza le sue dimissioni

Federica Onorato, eletta nella lista “Nuovo Patto per la città”, esce dal civico consesso e formalizza le sue dimissioni con una lettera inviata al primo cittadino Angelo Aita e al presidente del consiglio comunale Franco Pascarelli.

«Intendo formalizzare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale – si legge – restituendo tutte le deleghe assegnatemi». Una decisione – chiarisce Onorato – scaturisce dalla consapevolezza che «nonostante abbia cercato di svolgere il mio ruolo con impegno, entusiasmo ed amore per la città, ad oggi sono consapevole di non essere riuscita a tradurre in azioni concrete ciò che mi ero prefissata di fare secondo i miei principi morali, senso di responsabilità e del dovere, per cui ritengo sia giusto chiudere qui questa parentesi politica». Onorato apre così una situazione di fibrillazione nella maggioranza Aita, chiamata già nella prossima seduta consiliare in programma (29 giugno) a sistemare il tutto con surroga da concedere a Luigi Mari, primo dei non eletti.