Cgil Cisl Uil hanno inviato un invito con carattere di urgenza ai parlmentari calabresi perché intervengano a un incontro lunedì 3 dicembre a Lamezia, al fine di definire una strategia comune sui problemi della Calabria. I segretari generali Angelo Sposato, Tonino Russo, Santo Biondo, chiedono al Governo, nella missiva, un intervento risolutivo nella legge di bilancio per tutti i 4500 lavoratori Lsu Lpu calabresi, l’avvio dei cantieri pubblici, un piano per la messa in sicurezza e manutenzione del territorio, il rilancio del Porto di Gioia Tauro e della zona economica e speciale.

Un punto specifico dovrà riguardare la condizione del sistema della salute e sanità calabrese. Il 4 dicembre sono convocati gliche decideranno il percorso unitario e l’eventuale mobilitazione.