Breve biografia del nuovo assessore delegato al Lavoro, Formazione professionale, Attività produttive e Politiche Sociali, nominato da Mario Oliverio

Nato a Cosenza, Carlo Guccione cresce in una famiglia dove respira fin da bambino l’antifascismo liberale e democratico del papà Franco e la coinvolgente passione politica della mamma Anna. Cresce a Chiusi, in provincia di Siena, torna a Cosenza dove vive attualmente con Monica Zinno dalla quale ha avuto due figlie. Negli anni ‘80, inizia a fare politica nella FGCI di cui diviene Segretario Provinciale e componente della Direzione Nazionale. Nel 1985 viene eletto consigliere comunale a Cosenza e nel 1993 è Segretario Cittadino del PDS. Segretario Provinciale Ds, alla fine del 2000, viene chiamato 3 anni dopo a Roma alla Direzione Nazionale dei DS, in qualità di Vice Presidente Nazionale del Mezzogiorno. In tale occasione, promuove un progetto di Legge di iniziativa popolare sottoscritto da oltre 100.000 cittadini per l’inserimento lavorativo di tutti i giovani inoccupati residenti nel Mezzogiorno. Dal 2005 al 2007 ricopre la carica di Segretario Regionale DS della Calabria; nel 2007 viene eletto nell’Assemblea Nazionale Pd. Consigliere regionale della Calabria.

Nelle elezioni regionali del novembre 2014 è stato il candidato consigliere più votato, raccogliendo ben 15mila preferenze. Ora la nomina ad assessore al Lavoro, Formazione professionale, Attività produttive e Politiche Sociali.