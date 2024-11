L'assessore al personale della giunta Scopelliti è accusato di abuso d'ufficio in merito alle nomine sospette di due dirigenti dell'Ente regionale

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex assessore al personale Domenico Tallini. Al centro dell'indagine, la delibera di giunta mediante la quale veniva confermata la nomina di due dirigenti dell'Ente. I dubbi dei sindacati in merito a quel provvedimento hannpo dato il via alle indagini della Procura. Il 16 maggio scorso, ascoltato dal sostituto procuratore Gerardo Dominijanni, Tallini aveva ribadito la sua estraneità ai fatti contestati. Rieletto consigliere regionale il 24 novembre scorso, l'ex assessore di Forza Italia rischia ora di andare a processo.



LA DIFESA DI TALLINI - «In ordine all’istanza di rinvio a giudizio presentata dal pm Dominijanni al Gip del Tribunale di Catanzaro per i reati ipotizzati di abuso d’ufficio e concorso formale, in merito all’adozione di una delibera di Giunta per il trattenimento in servizio di due dirigenti regionali - dichiara Tallini in una nota - sento di poter dichiarare che rispetto il lavoro dei magistrati e che sono sereno in ordine alla mia condotta, nella qualità di assessore al Personale, sull'iter della pratica in oggetto. Sono altresì convinto, che potrò dimostrare di aver sempre agito con correttezza e linearità nell’esclusivo interesse della Regione Calabria».