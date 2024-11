La prima indagine di opinione sul presidente sul gradimento ad una ricandidatura di Mario Oliverio è finita. Il dato non si discosta molto da quello che avevamo commentato una settimana fa. Il 70,76% di coloro che hanno partecipato all’indagine non è favorevole ad una ricandidatura dell’attuale Governatore. All’indagine hanno risposto qualche migliaio di calabresi. Questo è il dato finale. Chiaramente non è un campione scientifico, come tra l’altro più volete abbiamo sottolineato, può anche non essere considerato un dato di valore e, quindi, privo di significato politico. Il dato ci consegna semplicemente una tendenza. L’indagine è stata fatta con trasparenza e correttezza e tutti coloro che lo hanno ritenuto hanno potuto partecipare. Prossimo sondaggio che lanceremo fra poco riguarderà l’ambiente e i fenomeni calamitosi che riguardano la Calabria.

LEGGI ANCHE: Il Sondaggio| Il 70% contro la ricandidatura di Oliverio, dai Dem calabresi nessuna reazione