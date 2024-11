Un’interrogazione parlamentare scritta al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini Salvini circa la paventata chiusura della galleria Limina sulla Jonio-Tirreno. A depositarla il senatore di Azione Marco Lombardo. Il parlamentare, di origini calabresi, alla riapertura dei lavori di Palazzo Madama dopo la pausa estiva, nella sua interrogazione chiede di sapere «quale sia la classificazione del rischio per capire quali sono le opere di manutenzione straordinaria che verranno realizzate per mettere in sicurezza la mobilità dei cittadini» e soprattutto quali siano le alternative sicure e veloci pensate per garantire la mobilità durante i mesi di lavori sulla manutenzione straordinaria.

«Sicuramente la statale 106 non può essere considerata un’alternativa – ha rimarcato Lombardo in un video diffuso sui suoi canali social – Questo avrebbe un costo altissimo sia per le attività produttive che commerciali, ma anche per la vita e la libera circolazione della popolazione calabrese. Non possiamo pensare che la programmazione dei lavori non abbia tenuto conto della necessità di una alternativa. Significherebbe condannare la popolazione calabrese all’isolamento geografico e politico». Continua a leggere su IlReggino.it