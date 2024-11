L'appello di Antonio Lo Schiavo: 'La politica deve dimostrare maturità superando ogni divisione'

«Il provvedimento di chiusura della prefettura di Vibo Valentia contenuto nel progetto di riorganizzazione voluto dal ministero dell'Interno, rappresenta un preoccupante segnale di disattenzione verso un territorio, quello vibonese, ad alta densità mafiosa, segnato da sempre maggiori difficoltà economiche e occupazionali. La decisione di sopprimere proprio l’ufficio territoriale di Vibo (peraltro l’unico calabrese tra i 23 che chiuderanno in tutta Italia) accorpandolo a quello di Catanzaro, deve necessariamente comportare l'unione di tutte le forze politiche e di tutti i riferimenti istituzionali e parlamentari del territorio, verso una grande mobilitazione il cui significato non può essere ridimensionato a questione puramente locale ma che, in realtà, attiene al ruolo e alla presenza dello Stato e dei suoi presidi democratici nel Mezzogiorno e, in particolare, nei territori maggiormente esposti a storiche debolezze economiche e sociali. La politica deve, in questa vicenda, dimostrare maturità superando ogni divisione e riacquistando quell’autorevolezza che in passato ha consentito a Vibo Valentia di acquisire il rango di Provincia. Da parte mia, sarò al fianco di quanti, a prescindere dal colore politico, si batteranno per non far penalizzare, ancora una volta, il territorio vibonese».