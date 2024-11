“Crediamo che la sua candidatura possa agevolare quel processo di cambiamento e radicamento messo in atto nella sua esperienza da segretario provinciale”

“Guardate bene ai pericoli delle correnti organizzate in seno a un partito. Si comincia con le divisioni ideologiche. Si passa alle divisioni personali. Si finisce con la frantumazione del partito” – (Luigi Sturzo). Riteniamo doveroso sostenere la posizione della segreteria provinciale del Pd di Cosenza a sostegno della ricandidatura del Segretario Luigi Guglielmelli.



Guglielmelli in questi anni - si legge in una nota firmata da circa 70 segretari Pd della Federazione di Cosenza - della ha dimostrato senso di responsabilità favorendo processi di crescita all'interno del partito democratico. Crediamo che la sua candidatura possa agevolare quel processo di cambiamento e radicamento messo in atto nella sua esperienza da segretario provinciale. Per questo motivo sosteniamo Luigi Guglielmelli nel prossimo congresso provinciale, con determinazione e passione".

Le firme a sostegno della candidatura di Guglielmelli

Enzo Giacco, Segretario PD Amantea

Gaetano Bencivinni, Segretario PD Cetraro

Antonio Veltri, Segretario PD Belmonte Calabro

Riccardo Ugolino, Pd Belvedere Marittimo

Pasquale Didona Segretario PD Scalea

Alberto Settembre, Segretario PD Diamante

Giuseppe Arcuri, Segretario PD Bonifati

Giovanni Alvaro, Segretario PD Mirto Crosia

Candida Cerminara, Segretaria PD Pietrapaola

Mario Amodeo, Segretario PD Calopezzati

Francesco Martino, Segretario PD Tortora

Michele Santaniello, Segretario PD Pedace

Andrea Capparelli, Segretario PD Acquaformosa

Gabriele Petrone, Segretario PD Cosenza Centro Storico e Frazioni

Palmira Nocito, Segretaria PD Sant' Agata Di Esaro

Franco Presta, Segretario PD Altomonte

Alessia Liserre , Segretaria PD Maierà

Antonella Mazzotta Segretaria PD Lago

Rodolfo Monaco, Segretario PD Spezzano Sila

Gianni Gervino, Segretario PD Lappano

Antonio Ferraro, Segretario PD San Sosti

Luigi Affatati, Segretario PD Marzi

Benedetto Vuono, Segretario PD San Donato di Ninea

Fernando De Luca, Segretario PD Casole Bruzio

Arturo Intrieri , Segretario PD San Pietro in Guarano

Pino Chiappetta, Segretario PD Montalto Uffugo

Rodolfo Trotta, Segretario PD Acquappesa

Carmine Le Pera, Segretario PD Acri

Gianni Orefice ,Segretario PD Malvito

Simona Colotta, Segretaria PD Oriolo

Massimo Salpa, Segretario PD Praia a Mare

Danilo Barbieri, Segretario PD Pedivigliano

Giuseppe Digesu,Coordinatore PD Morano Calabro

Benito Salerno , Segretario PD San Vincenzo la Costa

Ferdinando Martino,Segretario PD Lungro

Alessandro Porco, Segretario PD Aprigliano

Amedeo Valente, Segretario PD Buonvicino

Manuela Giordano, Segretaria PD Spezzano Albanese

Emiliano di Donna, Segretario PD Cariati

Giovanni Capalbio, Segretario PD Bocchigliero

Angela Nucci, Segretaria PD Altilia

Federico Rigiracci, Segretario PD Terranova da Sibari

Antonio Scaglione, Segretario PD Tarsia

Gianfranco Ceramella, Segretario PD Santa Sofia D'Epiro

Pino Belcastro,Segretario PD San Giovanni in Fiore

Paolo Melicchio, Segretario PD Cerzeto

Wladimiro Parise, Segretario PD Trenta

Antonio Cuglietta, Segretario PD Serra d'Aiello

Luigi Rummolo,Coordinatore PD Verbicaro

Giampiero Imbrogno, Segretario PD Grimaldi

Pierpaolo Guardia, Segretario PD Fuscaldo

Livio Chidichimo, Segretario PD Cerchiara

Angelo Grosso, Segretario PD Roggiano

Franco Bernaudo, Segretario di Rogliano

Giuseppe Ranù, Coordinatore PD Rocca Imperiale

Renzo Russo, Segretario PD Saracena

Salvatore Tricoci, Assessore PD Cassano allo Ionio

Carmine Quercia, coordinatore PD Orsomarso

Franco Ramundo, Segretario PD Torano Castello

Manolo Talarico, Segretario PD Colosimi

Ivano Carpino, Segretario PD Santo Stefano Rogliano

Tonino Armieri, Segretario Pd Domanico

Angela Giordano, Segretaria PD Frascineto

Biagio Marra, Coordinatore PD Castrolibero

Pasquale Verre, Capogruppo PD Rende

Vincenzo Pupo, Segretario PD Serra Pedace

Pierfrancesco De Marco, Segretario PD Trebisacce





*Rende e Cassano all'Jonio al momento sono privi di Segretario di circolo.