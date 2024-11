L'elezione e' avvenuta all'unanimità da parte degli iscritti, che hanno altresi' confermato Francesco Marchese a presidente dell'assemblea del partito cittadino

Ornella Perrone e' stata eletta segretario del circolo Pd "Francesco Principe" di Diamante nel corso del congresso cittadino tenutosi ieri pomeriggio per l'elezione del segretario di federazione, dei membri dell'assemblea provinciale, del segretario e del direttivo del circolo. L'elezione e' avvenuta all'unanimità' da parte degli iscritti, che hanno altresi' confermato Francesco Marchese a presidente dell'assemblea del partito cittadino.

Ornella Perrone ha subito proceduto alla nomina del direttivo composto da Davide Laino, vicesegretario; e Adolfo Santoro, Marzia Aita, Emilia Amoroso, Pietro Ritondale, Gilda Magorno, Rosetta Trifilio, Giuseppe Castellucci , Giuseppe Perrone, Luigi Cavalcanti, Alfonso Truscelli, Franco Cristofaro, Fabrizio Vergara, Ilaria Magurno. Per l'elezione dei delegati al congresso provinciale del Partito Democratico, alla presenza del Garante Bruno Villella, 161 iscritti hanno votato per la candidatura di Luigi Guglielmelli, 9 per la candidatura di Angela Donato. L'assemblea alla quale era presente il segretario regionale, l'on. Ernesto Magorno ha visto, tra gli altri, l'intervento del Sindaco di Diamante, Gaetano Sollazzo e la presenza del vicesindaco, Francesca Anna Casella. Il neosegretario Ornella Perrone, consigliere comunale, non ha nascosto la sua emozione e ha voluto ringraziare il segretario uscente, Alberto Settembre, per il lavoro svolto e ha dichiarato o di "essere onorata e felice dell'elezione e della responsabilita' che le e' stata affidata" ed ha assicurato di "impegnarsi per rafforzare la presenza del Pd e renderlo ancor piu' protagonista della vita politica cittadina e del territorio. Una particolare attenzione, da parte del nostro partito - ha detto ancora Perrone - sara' rivolta ai temi del sociale e quindi delle problematiche sentite con maggiore autenticita' dai cittadini". (AGI)