«Apprendo con piacere le dichiarazioni dei consiglieri regionali del Pd sull’argomento fusione dei Comuni. È giusto evidenziarne la loro onestà intellettuale e la volontà di alimentare positivamente il dibattito sulla Città Unica Cosenza, Castrolibero e Rende. Argomento che segna il presente e guarda al futuro, l’unica direzione da perseguire nel pieno interesse di tutta la Comunità». A dichiararlo è Pierluigi Caputo vicepresidente del Consiglio regionale e firmatario della legge sulla fusione della "Grande Cosenza".

«La conferenza stampa del Partito Democratico - continua Caputo - è la conferma inequivocabile che la spinta propulsiva data dalla maggioranza del governo regionale sull’argomento "Città Unica" è stata ed è la direzione giusta. Vi è la piena volontà di dare nuovo impulso e nuove opportunità al territorio cosentino. Bene le aperture sull’argomento. La città unica non è esigenza di pochi come si sta dimostrando, con le diverse voci che si accodano alla volontà di proseguire verso la fusione, unica rotta possibile per un territorio che guarda alle maggiori opportunità attrattive. Abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando in un'ottica di confronto democratico, nel pieno interesse di tutti i cittadini. Il mondo della politica, come hanno avuto modo di ribadire anche i colleghi del Partito Democratico, ha la necessità di essere in prima linea in direzione del cambiamento. Questo è il suo ruolo. Senza alcun vincolo d’appartenenza, guardando realmente alle esigenze dei territori. Chi si pone in contrapposizione con immotivati mal di pancia risulta ancora una volta una voce stonata. E di questo me ne dispiaccio».