La triade non ha ricevuto alcuna notifica. E così quando oggi verrà dedicata la concattedrale, non ci sarà nessuno con la fascia tricolore

Un sindaco sospeso dall’incarico in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul ricordo avanzato dall’Avvocatura contro la sentenza del Tar del Lazio che lo aveva riabilitato. Una terna commissariale, presieduta da Francesco Alecci, che non ha ancora ricevuto notifica dell’accoglimento della sospensiva e della richiesta del loro rientro a via Perugini.

Nessuno sostanzialmente in queste ore ha ufficialmente diritto ad indossare la fascia tricolore e a prendere in mano le redini del Comune di Lamezia Terme. Proprio oggi che avverrà, a pochi passi dagli edifici comunali, la dedicazione della con-cattedrale di San Benedetto il cui rito di consacrazione sarà celebrato dal cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco.

