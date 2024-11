‘Troppi indizi fanno credere che ci sia una precisa volontà di distruggere quei pochi servizi rimasti e favorire alcune aziende private’

'E' da due mesi che chiediamo al commissario per il piano di rientro di rendere noti i criteri con cui sono stati costruiti i budget assegnati alle cliniche private con il DCA 80.

Ora è arrivato il momento di fare chiarezza fino in fondo e ho chiesto di calendarizzare la mia interrogazione al governo depositata il 16 luglio 2015 affinché il ministro Lorenzin venga in aula a dirci come viene gestito l'ufficio del commissario.

Troppi indizi fanno credere che ci sia una precisa volontà di distruggere quei pochi servizi rimasti e favorire alcune aziende private.

Lo scontro interno al Pd raccontate dal Quotidiano e la reazione spropositata di chiedere un risarcimento danno di 5 milioni di euro al giornalista che lo ha scritto, alla società editrice e anche al presidente della Regione Mario Oliverio che nei giorni scorsi ha posto la questione degli interessi pochi chiari che ci sono nel rapporto tra pubblico e privato nella sanità calabrese, dà il senso della misura di come stanno le cose'.