A Lamezia Terme un incontro per dare avvio anche, in Calabria, al percorso di costruzione della 'coalizione sociale'

Lamezia Terme - Si è tenuto in Calabria, promosso dalla Fiom-Cgil, un incontro per dare il via alla costruzione della “coalizione sociale”. Tra quanti, associazioni di volontariato, sociali, culturali, produttive, ambientaliste, singole personalità, hanno partecipato, tutti hanno condiviso l’idea di un percorso comune che metta al centro e provi ad affrontare i grandi temi a partire dalla crisi della rappresentanza, politica, istituzionale e sociale, ed invitato altri soggetti sociali a voler condividere il percorso avviato. La via maestra condivisa è stata individuata in: “una visione nuova del lavoro, della cittadinanza, dei diritti, del welfare e della società”.





Tutti i partecipanti hanno riconosciuto l’importanza politica dell’iniziativa per ridare voce agli ultimi, provare a ricomporre le lotte nei luoghi di lavoro e nel territorio della nostra regione in cui è messa in discussione perfino l’idea che la democrazia, la legalità ed i diritti siano gli strumenti per garantire la convivenza civile. Saper coniugare le iniziative nella nostra Regione con gli scenari Internazionali e nazionale, è l’altro tema affrontato e sul quale si intende agire. A partire dall’elaborazione e della riconquista di un nuovo Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, così come sui temi della Legalità e del contrasto alla ndrangheta, della giustizia sociale, del diritto al reddito a partire da un reddito minimo per tutti, per il lavoro, per la tutela della salute, dell’istruzione, della salvaguardia ambientale e valorizzazione delle risorse territoriali, si è convenuto di condividere elaborazioni, riflessioni per una “coalizione sociale” capace di imporsi sulla scena e coinvolgere sempre più soggetti, a partire dai giovani, sfiduciati e senza speranza. Infine tutti hanno assicurato il massimo sforzo per la piena riuscita della Manifestazione nazionale di Sabato 28 Marzo promossa dalla Fiom-Cgil a Roma.