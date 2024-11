La novità, a seguito del riconteggio dei voti al proporzionale. Lo ha annunciato Wanda Ferro

La Corte d'Appello di Catanzaro ha deciso di assegnare alla lista Fratelli d'Italia un seggio camerale nel collegio di Calabria 2. Lo riferisce in una nota Wanda Ferro, capolista al proporzionale, già proclamata eletta nel collegio uninominale di Vibo Valentia.

«I riconteggi effettuati consentono, come ritenevamo corretto l’assegnazione a Fratelli d’Italia del seggio camerale nel collegio Calabria 2, che comprende le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, in cui ero candidata come capolista - spiega la neoeletta deputata - La mia duplice elezione, sia nel collegio uninominale di Vibo Valentia che nella quota proporzionale, consente l’ingresso in Parlamento dell’amico Fausto Orsomarso, al quale vanno le mie più felici congratulazioni».

A questo punto, così come ipotizzato alla vigilia del 4 marzo, il seggio di Orsomarso in consiglio regionale spetterebbe a Giacomo Mancini, che alle ultime elezioni regionali è stato candidato con Forza Italia risultando il primo dei non eletti proprio dopo Orsomarso.

«Si tratta per me di una enorme soddisfazione personale - conclude Wanda Ferro - che conferma come la mia scelta di tornare nella casa di Fratelli d’Italia sia stata premiata dai cittadini. La conquista del secondo seggio, ottenuto grazie anche all’ottima percentuale del 5,06%, superiore alla media nazionale, dà soprattutto ulteriore forza alla crescita di Fratelli d’Italia in Calabria, e rappresenta un importante viatico in vista della sfida ormai alle porte per dare un governo serio, capace e autorevole ad una Regione trascinata nel baratro dal fallimento del centrosinistra».