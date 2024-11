Torna questa sera Pubblica Piazza, il talk politico in onda su LaC, condotto da Pasquale Motta. Al centro le amministrative della città capuoluogo di Regione, Catanzaro. Ospiti Valerio Donato candidato a sindaco civico alle prossime elezioni, Elena Bova presidente della sezione Italia nostra di Catanzaro, Enrico Consolante consigliere comunale. In collegamento con il nostro Antonio Clausi, giornalista di LaC News24, faremo il punto sull'elezione di Rosaria Succurro alla presidenza della provincia di Cosenza. E ancora contributi di Francesco Boccia e tanto altro nella puntata di oggi, in onda questa sera in prima serata alle 21:30 su LaC Tv, canale 19 del DDT, su LaC Sat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile poi anche su LaC Play.