Pino Soriero è il commissario straordinario che traghetterà il partito fino alle elezioni comunali

Mentre tra il direttivo del Partito Democratico e il sindaco Gianni Speranza si consumava l’ennesimo colpo di scena, con i Democrat che rifiutavano l’invito a sedersi al tavolo per decidere la nuova giunta, i vertici provvedevano a commissariare, di nuovo, il Pd lametino. Il commissario è Pino Soriero, scelto dal segretario regionale Ernesto Magorno per traghettare il turbolento partito fino alle elezioni comunali. Soriero, già deputato e sottosegretario ai Trasporti, assessore comunale di Catanzaro e dirigente regionale, è attualmente componente del comitato di presidenza della Svimez e presidente dell’associazione culturale “Il Campo-Idee per il futuro”, oltre che docente di Storia dell’intervento pubblico nell’economia del Mezzogiorno all’Università di Catanzaro.



A motivare la decisione, spiega il partito , è che da novembre 2013, data delle celebrazione del congresso cittadino, il Pd non abbia eletto il suo segretario, né successivamente abbia provveduto a definire a chi attribuire il ruolo di coordinatore per il circolo più rappresentativo, quello dell’ex Comune di Nicastro. L’auspicio dei piani alti del partito è che ora, grazie alla presenza di un commissario straordinario di garanzia, si riesca a gestire con maggiore serenità la fase prossima delle primarie, fissate per il 22 marzo, e quella successiva della composizione delle liste in vista delle elezioni comunali di maggio.



Tiziana Bagato