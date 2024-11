Approda in Calabria il tour elettorale di Matteo Salvini in vista del 20 e 21 settembre, giorni in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e non solo. Si voterà, infatti, in sette regioni e in diversi comuni per rinnovare i rispettivi consigli. Solo in Calabria, sono ben 75 i comuni al voto.

Dopo il sabato trascorso nelle Marche e la giornata di oggi in Puglia, il leader del Carroccio arriverà lunedì 24 in Calabria. La visita si concentrerà su Crotone e Reggio, dove la Lega è presente a sostegno di due candidati a sindaco.

Il tour di Salvini inizierà da Crotone: alle 10.30 è prevista una passeggiata sul lungomare della città; alle 11, al molo del Porto vecchio, avverrà la presentazione della lista della Lega che sosterrà il candidato sindaco Antonio Manica.

Prima di raggiungere Reggio nel tardo pomeriggio, Salvini farà una sosta a Catanzaro. Nella città capoluogo, al “Miraya”, sul lungomare, alle ore 15 prenderà parte ad un convegno/incontro della Filb (Federazione italiana locali da ballo).

Infine, alle 18.30 è previsto l’arrivo a Reggio Calabria. Sul lungomare della città dello Stretto, alla “Luna ribelle”, il leader della Lega presenterà il proprio candidato sindaco, Antonio Minicuci, e gli aspiranti consiglieri comunali della lista del Carroccio.