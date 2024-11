A sostenere la corsa dell'aspirante primo cittadino, in vista delle imminenti elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Caraffa, è l'intesa raggiunta e condivisa da “Caraffa per il sociale”, “Coalizione civica” e “Uniti per Caraffa”

Sarà Raffaele Fimiano il candidato alla carica di sindaco della lista che presumibilmente prenderà il nome di "Se la ami la cambi". Il giovane libero professionista si mette così a disposizione per guidare una compagine rinnovata nelle idee e nei contenuti. A sostenere la corsa dell'aspirante primo cittadino, in vista delle imminenti elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Caraffa, è l'intesa raggiunta e condivisa da "Caraffa per il sociale", "Coalizione civica" e "Uniti per Caraffa": espressioni politiche e sociali accomunate dal desiderio di avviare una stagione di cambiamento per il paese.

Tre saranno le direttrici verso cui si muoverà l'azione amministrativa proposta: pacificazione sociale, gestione innovativa della cosa pubblica, al centro le persone.Elemento cardine per il raggiungimento della pacificazione sociale - come sottolineato in un documento a firma del movimento "Caraffa nel sociale" - è mettere al centro della comunità "i ragazzi": ripartire dalla gioventù è l’unico modo per non portarsi dietro le spaccature sociali degli anni passati.

La lista e la giunta pertanto saranno giovani e rinnovate. In relazione al secondo obiettivo presentato, si lavorerà per potenziare con strumenti innovativi il territorio, valorizzandone le risorse, i professionisti, gli imprenditori, i commercianti, i giovani, gli anziani, i cittadini con una particolare attenzione alle fasce più deboli. Notevole impegno sarà speso per consentire una stretta sinergia tra amministrazione e cittadini mettendo sullo stesso piano le esigenze dei cittadini con l’operatività degli amministratori. Il movimento "Caraffa nel sociale" è aperto a tutti e promette di essere caratterizzato da un modo democratico ed equo di prendere le decisioni. Le linee guida si concretizzeranno in un programma elettorale di più ampio respiro che avrà come condizione necessaria la condivisione, con tutti i cittadini e i movimenti.