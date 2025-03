Quello che avevamo anticipato come indiscrezione ora è ufficiale: Gianpaolo Iacobini è ufficialmente candidato per il centrodestra a concorrere nelle prossime amministrative alla carica di sindaco.

A darne notizia ufficialmente è Forza Italia che, previa una assemblea collegiale tra le sezioni di Cassano centro e Sibari che ha fatto registrare la presenza di circa 200 iscritti e simpatizzanti, oltre a quella del segretario provinciale Gianluca Gallo e dei segretari di Liborio Bloise e Francesco Celiberto, rispettivamente alla guida delle sezioni di Cassano centro e Sibari, ha individuato in Iacobini, con aperta acclamazione, il proprio candidato alla massima carica cittadina.

Iacobini sarà il punto di riferimento di una coalizione civica aperta a movimenti di varia matrice politica, una scelta valorizzerà un’impronta civica per favorire la più ampia convergenza possibile attorno ad un programma che segni una chiara, profonda discontinuità rispetto all’operato dell’amministrazione comunale in carica.

Pur ufficializzando l’investitura di Gianpaolo Iacobini, si attenderà un nuovo incontro per perfezionare ogni residuo passaggio formale e definire ogni aspetto legato a questioni organizzative e programmatiche, nei prossimi giorni si terrà una nuova assemblea, aperta anche a referenti e simpatizzanti dei gruppi sin qui già coinvolti nella fase di dialogo e confronto e di quelli comunque interessati a sostenere il cammino intrapreso.

Il profilo di Iacobini

Gianpaolo Iacobini è nato a Cassano il 31 ottobre 1974. Sposato e padre di tre figli, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’università di Bologna. Avvocato cassazionista e giornalista pubblicista, ha collaborato con aziende private ed enti pubblici. In particolare, con riferimento all’attività giornalistica, è stato a lungo corrispondente di testate regionali e nazionali, rivestendo anche l’incarico di responsabile dell’area comunicazioni – accreditato dalla Sala Stampa presso la Santa Sede – in occasione della visita pastorale di Papa Francesco a Cassano, nel giugno del 2014. Inoltre, è stato perito nella Causa di beatificazione di Rosario Angelo Livatino. Ha curato la prefazione di diverse pubblicazioni. In qualità di coautore, ha dato alle stampe il saggio “Rosario Angelo Livatino, dal martirio a secco al martirio di sangue”, con prefazione di papa Francesco. Dal 2017 al 2020 è stato componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco di Gravina in Puglia. Dal luglio 2021 è amministratore unico di Terme Sibarite spa.