Il vicesegretario del Partito Democratico questo pomeriggio a Catanzaro per spingere il candidato del centrosinistra in vista del ballottaggio

“Siamo qui molto umilmente ma anche molto tenacemente per dire a Enzo che ce la può fare. I risultati del primo turno hanno dato un segnale importante ma questo lavoro va completato con una vittoria straordinaria”. È giunto a Catanzaro a due giorni dal ballottaggio che vedrà fronteggiarsi il candidato del centrosinistra Enzo Ciconte e l’esponente del centrodestra Sergio Abramo, il vicesegretario del Partito Democratico e ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina. Al suo fianco il segretario del Pd Ernesto Magorno, il governatore Mario Oliverio, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto oltre ai rappresentanti delle undici liste che compongono la coalizione. “È fondamentale che domenica tutti i cittadini di questa città importantissima della Calabria e dell’Italia - ha aggiunto il ministro - sostengano Enzo Ciconte in questo suo lavoro di cambiamento della città, con la sua squadra e con il suo progetto. Noi chiediamo ai cittadini di darci una mano e di lavorare con Enzo per sostenere questo sforzo. Siamo pronti anche noi dal Governo a dare una mano. Catanzaro è una città che ha un potenziale straordinario in una terra come quella di Calabria incredibile ma che ovviamente ha ancora molto lavoro da fare e tante potenzialità da sprigionare”.

Il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra Enzo Ciconte dal canto suo ha espresso la necessità di “unire le forze che al primo turno non hanno votato il sindaco uscente Sergio Abramo e che rappresentano in città il 61%. È doveroso costruire il cambiamento e noi saremo capaci di incarnare i punti programmatici di quelle liste che non hanno raggiunto il ballottaggio. Con umiltà dico – ha aggiunto – che il 25 dobbiamo stare assieme se vogliamo vincere”.

Luana Costa