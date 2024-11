Sarà Coscarelli a guidare una squadra di 21 elementi che si propone per guidare Cosenza, per costruire una città 'più a misura d'uomo'.

«Si tratta di una squadra eterogenea - si legge nella nota diffusa alla stampa- ricca di competenze e professionalità varie, tutta a disposizione della comunità e pronta a battersi sul campo per la difesa dei diritti dei cittadini e per una Cosenza più a misura d'uomo (una città più verde, zero cemento e più sostenibile). Intelligenze unite dall'obiettivo di rendere protagonista la società civile, attraverso l'esempio, la condivisione e la trasparenza».



Si tratta di 21 elementi. Si tratta di Rosa Bevilacqua, Manuela Capalbo, Maria Grazia Carlini, Matteo Cinelli, Giuseppe Curcio, Leonardo D’Agostino, Gianfranco De Napoli, Brunella Dho, Ivan Duca, Antonello Galiano, Paolo Gallo, Salvatore Gaudio, Norberto La Marca, Francesco Molinaro, Anna Pastore, Monica Perri, Tiziana Pizzonia, Roberto Ruggeri, Mario Scarlato, Pietro Scervino, Claudio Sica. Il candidato sindaco è Gustavo Coscarelli.



«Ora i cittadini - si legge ancora - sono chiamati a partecipare sempre più numerosi ai tavoli tematici, già da tempo avviati, per l'elaborazione del programma per una Cosenza a 5 Stelle. Obiettivi e programmi che renderanno davvero migliore la nostra città, partendo dalle priorità vere dei cittadini e non da mere operazioni di immagine. Non semplice tifoseria, ma cittadinanza attiva pronta a collaborare, sostenere e indirizzare i futuri portavoce del MoVimento 5 stelle cosentino. I tempi per l’auspicata inversione culturale da una politica delegata ad una democrazia diretta sono maturi. Il lavoro di costruzione del programma elettorale e di governo di una città a 5 stelle è già iniziato».