Nove in totale le squadre presentate. Quattro nella coalizione civica a sostegno dell’attuale sindaco, quattro per il gruppo di centrodestra tra cui Fi e Fdi, mentre il Pd corre da solo

Alle 12 di oggi 26 Aprile sono state presentate le 9 liste per le prossime amministrative di Isola di Capo Rizzuto. Rispetto alle notizie diffuse dagli schieramenti nelle ultime settimane c’è stata qualche novità nel finale. 144 i candidati in corsa per la carica di consigliere comunale del comune più grande della provincia dopo la città capoluogo.

Le liste sostengono 3 candidati sindaco: Mariagrazia Vittimberga (civica), Maurizio Piscitelli (centrodestra) e Andrea Filici (Partito democratico).

4 le liste per il centrodestra, contrariamente a quanto fatto trapelare precedentemente quindi non si è riusciti a chiudere la quinta. 1 lista sola per il Pd, anziché due previste. Mentre il Sindaco uscente ha confermato le 4 civiche già precedentemente annunciate.

Candidato sindaco: Maria Grazia Vittimberga

Liberi Di Continuare

Carlo Cassano

Domenico Proietto

Davide Lo Prete

Kevin La Porta

Antonio Arcuri

Giuseppe Nicoscia

Francesco Perri

Loredana Riccardi

Gaetana Curcio

Aquatis Moungaype

Mustapha El Audoi

Laura Nicotera

Carmela Longo

Antonella Mellace

Chiristian Bruno

Myrkay Ventura

Vittimberga Sindaco Piu’ Forti Insieme

Sara Pullano

Andrea Liò

Antonia Pagliuso

Antonio Ranieri

Iliaria Vittimberga

Vittoria Stillitano

Luigi Ventura

Francesca Iuliano

Caterina Verardi

Francesco Maiolo

Domenico Mancuso

Martina Arena

Gabriele Curcio

Domenico Mercurio

Pasquale Varca

Isola Al Centro

Luigi Rizzo

Gaetano Muto

Mariangela Catania

Giuseppe Cambareri

Giuseppe Calabretta

Denise De Luca

Pasqua Domenico

Maria Grazia Colacchio

Maria Teresa Muraca

Santo Iritano

Delfina Mancuso

Concetta Rocci

Sonia Verterame

Marica Ventura

Laura Poerio

Orizzonti Nuovi

Raffele Gareri

Domenico Bruno

Francesco Chiodo

Massimiliano Riilo

Kamal Medane

Giuseppe Caterina

Simone Piscitelli

Luigi Palermo

Ferruccio Piscitelli

Provvidenza Gareri

Maria Nicastro

Maria Duri

Martina Orlando

Tenuta Iorgli

Carmela Maropino

Pasquale Morelli

Candidato sindaco: Andrea Filici

Partito Democratico

Gaspare Cavaliere

Maria Greca Fauci

Davide Scaramuzza

Francesca Fauci

Daniele Pascuzzi

Elisabetta Maiolo

Federico Prato

Silvana Maria Gagliardi

Antonio Riillo

Giovanna Trombia

Daniel D’ Alessandro

Maria Greca Geraldi

Antonio Procopio

Francesco Megna

Younes Benchrif

Annalisa Pallone

Candidato sindaco: Maurizio Piscitelli

Forza Italia

Luigina Vallone

Vincenzo Antonio Maiolo

Pierluigi Calabretta

Annunziata Astorino

Francesca Iannone

Stefano Scerbo

Patrizia Battigaglia

Giovanni Stillitano

Alex Nicoscia

Salvatore Guarino

Giuseppe Scerbo

Vincenzo Loprete

Antonella Bruno

Antonio Pesce

Maria Greca di Manna

Giovanni Rizzo

Fratelli D’Italia

Elisabetta Carioti

Vincenzo Gentile

Rosina Lombardo

Rosario Macrillo'

Martina Mercurio

Antonella Mirabelli

Domenico Mungo

Carmelina Polli Vittimberga

Rosina Pugliese

Domenico Emanuele Pullano

Roberto Puleo

Rosalinda Salviati

Domenico Tolone

Rosario Tirotta

Carmine Ventura

Francesco Urso

Isola Prima Di Tutto

Francesco Asteriti

Pierluigi Rillo

Antonio Mancuso

Teresa Verterame

Giancarlo Ieda'

Francesco Maiolo

Luigina Vallone

Luigi Loprete

Oussama Mounchyne

Antonio Longo

Antonio Varca

Kadija Khabbachi

Desy Riillo

Laura Gerace

Dimitri Aldo Pullano

Desy Mungo

Alleanza Per Isola Di Capo Rizzuto

Emanuel Vizzacchero

Gessica Nicastro

Raffaele Martino

Azzurra Squillacioti

Pietro Sanzo

Giuseppe Marra

Pierfrancesco Giordano

Ermelinda Marina Balducchi

Giuseppe Villirillo

Giuseppe Bruno

Vanessa Macri'

Franca Maria Mungo

Anna Gareri