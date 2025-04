Ecco i nomi di Indipendenza e delle formazioni civiche che sostengono il candidato ex forzista che sfiderà Lo Moro e Murone

Le liste sono indipendenti ma lui si sente un politico. E scende in campo con tre formazioni per contendere lo scettro di sindaco a Doris Lo Moro (centrosinistra) e Mario Murone (centrodestra). Lo schieramento di Giampaolo Bevilacqua, 57 anni, ha già depositato le tre liste nella giornata di venerdì 25 aprile: sono Giampaolo Bevilacqua sindaco del popolo, Indipendenza – formazione vicina alle posizioni dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno – e Lamezia nel Cuore-Idm per Giampaolo Bevilacqua sindaco.

Di seguito i nomi dei candidati che sosterranno l'ex consigliere provinciale ed ex esponente di Forza Italia in campagna elettorale.

Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo

Aloisio Ottavio 15/05/1971

Balsamo Girolamo 26/06/1993

Branca Oscar 25/04/1976

Cavaliere Antonio 13/05/1959

Costanzo Giuseppe 01/12/1966

De Ponto Antonio 20/09/1991

Del Gaiso Salvatore Detto Gino 03/12/1961

Esposito Gianpiero 14/03/1975

Falvo Michele 26/09/2002

Fazio Monica 24/05/1981

Mammoliti Giulia Vincenzo 07/04/1996

Manfredi Giuseppe 16/06/1974

Marinaro Maria 01/06/1982

Mascaro Simona 04/12/1984

Mercuri Luciano 14/09/1988

Muraca Carmelina Isa 06/07/1964

Orlando Giorgia 01/08/2002

Pagliaro Alessandra 22/09/1993

Raso Marialucia 29/06/1991

Rizzo Danilo 23/02/1988

Talarico Antonio Maria 07/09/2002

Ventura Lino 25/08/1983

Villella Felicia 25/02/1983

Viola Antonello 23/07/1988

Indipendenza

D’Alessi Antonio 13/12/1978

Alibrandi Bartolomeo 21/01/1982

Bruni Gaia Maria 15/04/2002

Buonocore Marco 06/12/1997

Buccafuri Vincenzo 01/07/1985

Comito Pietro 30/06/1954

Costantino Camillo 01/01/1975

De Medici Lorenzo 17/11/1975

De Salvo Roberto Detto Salvo 29/07/1973

Lo Gatto Giovanna 26/08/1966

Lopez Antonio 28/01/1965

Mastroianni Valeria 08/11/1992

Mondello Emanuela 30/09/1980

Pesce Anna 24/07/1982

Pullia Franca Maria 11/10/1972

Spinelli Tommaso 07/06/1971

Stella Antonio 01/07/1966

Trovato Alessandro 11/10/1985

Ventura Pasqualina 10/06/1967

Zizza Federica 07/02/1996

Lamezia nel Cuore-Idm per Gianpaolo Bevilacqua sindaco