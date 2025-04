Sfida a tre a Lamezia Terme per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale e ufficio elettorali al lavoro da venerdì 25 aprile per la presentazione delle liste. Gli uffici hanno lavorato ieri dalle 8 alle 20 e hanno ripreso le loro attività questa mattina. Il termine ultimo per il deposito è fissato per le 12. Nella prima giornata sono state presentate dieci liste: tre per Gianpaolo Bevilacqua (Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo, Indipendenza e Lamezia nel Cuore - Italia del Meridione), tre per Doris Lo Moro (Per vivere bene, Era ora e M5S) e quattro per Mario Murone (Lega, Fratelli d’Italia, Noi moderati e Calabria Azzurra).

Liste in aggiornamento.

Candidato a sindaco: Doris Lo Moro

Per Vivere Bene

Claudia Ammendola 24/11/1984

Vincenzo Ammendola 30/09/1981

Martina Bartuccio 17/12/1995

Carlo Carere 08/01/1984

Claudio Cavaliere 06/12/1961

Antonio Cerra 21/01/2005

Debora Cittadino 01/03/1979

Tommaso Cozzitorto 01/08/1963

Vincenzo Cristiano 14/06/1981

Rita D’Agostino 24/09/1976

Piera Dastoli 14/03/1963

Francesco De Biase 13/07/1968

Alessia Gaetano 03/11/1987

Annamaria Lucchino 13/05/1982

Claudia Mancini 09/10/1964

Serena Paola Mazza 29/06/1990

Alfonso Mazzei 27/02/1950

Vincenzo Palazzo 06/07/1985

Carmela Panedigrano 02/03/1999

Mariannina Scaramuzzino 04/03/1959

Bernadette Serratore 06/08/1995

Calina Irene Sprauer 18/09/2000

Vincenzo Visciglia 18/05/1965

Renato Zaffina 19/04/1960

Movimento 5 stelle

Adamo Giovanna

Apa francesco

Arena Nicola

Bevacqua Vincenzo

Caputo Caterina

Cortese Maria Vittoria

Davoli Maria Anna Carla

De Luca Pasquale

De Sensi Paolo

Donato Giovanni

Fragale Hyrya

Grandinetti Alessia

Iannazzo Daniela Francesca

Lampasi Danilo

Marinelli Antonio

Martello Roberto

Nociti Giovanni

Perri Antonio

Rondinelli Anna Maria

Saturno Mariagiovanna

Sinapoli Andrea

Tropea Riccardo

Vitale Giovanni

Vonella Giulio Luciano

Era Ora

Francesca Arcieri 23/07/1982

Domenico Ammendola 18/04/1952

Felicia Bevacqua 26/02/1977

Luana Maria Cerminara 12/02/1985

Eleonora Fazio 02/05/1991

Felice Fazio 17/07/1975

Sandra Iuliano 29/01/1970

Vittorio Isabella 09/04/1972

Siliana Mascaro 23/05/1980

Raffaella Mercuri 13/03/1970

Antonio Nicotera 06/11/1966

Luisa Cimino 13/05/1978

Nadia Iannazzo 02/08/1979

Raffaele Notaris 31/07/1987

Giovannino Vescio 25/09/1968

Pio Costantino Mastroianni 15/07/1969

Armando De Serio 06/02/1949

Lucia Alessandra Cittadino 24/07/1974

Antonio Grandinetti 18/11/1959

Ennio Stranieri 25/07/1947

Roberto Tarzia 04/12/1988

Maurizio Mascaro 07/09/1974

Giuseppe Tommaso Nicotera 19/03/1991

Mohi Uddin Mohammed 01/12/1980

Pd

Valentina Arichetta

Francesco Carito

Deborah Chirico

Luana Corrado

Giovanni Davoli

Mariafrancesca Feroleto

Saverio Ferrari

Giovanni Gallo

Giuseppe Gigliotti Detto Giosy

Laura Gigliotti

Daniela Immacolata Grandinetti

Rosamaria Limardi

Carmela Milena Liotta

Gennarino Masi

Chiara Mastroianni

Santa Patrizia Miscimarra

Fabrizio Muraca

Antonio Pandolfo

Cesare Perri

Rosario Piccioni

Alessandro Tiziano Pino

Antonio Sirianni

Domenico Taverna

Lidia Vescio

Azione per Doris Lo Moro

Annita Vitale

Michele Albi

Dario Arcieri

Tonino Barberio

Bakary Ceesay

Pasquale Cerra

Caterina Cugliandro

Mariastella Falvo detta Stella Falvo

Antonio Federico

Francesco Fragiacomo

Antonio Gigliotti

Gabriele Gualtieri

Valentina Muraca

Cristiano Matarazzo

Pasquale Mazzei

Daniele Paone

Giovanna Pettinato

Ferdinando Platania

Vincenzo Pio Rametta

Ferdinando Giovanni Sacco detto Maresciallo Sacco

Massimiliano Serrao

Concetta Valentina Stella detta Valentina Stella

Caterina Vesci

Stefania Furfaro

Candidato a sindaco: Mario Murone

Noi Moderati

Rosato Michele 04/08/1962

Rossana Africano 17/02/1972

Chiara Campisano 08/03/1989

Giovanni Carino 03/02/1982

Irene Carnovale 24/03/1984

Adelaide Colosimo 08/11/1975

Monique Famularo 02/05/1968

Matteo Folino 01/10/1989

Francesco Franceschi 19/12/1994

Claudio Gaetano 06/09/1977

Alberto Gigliotti 28/09/1974

Vincenzo Giuliano 13/06/1964

Antonio Granato 04/04/1982

Maria Detta Carmela Mastroianni 05/07/1985

Pasquale Materazzo 06/11/1952

Antonio Mazzei 30/06/1970

Massimiliano Detto Massi Meraglia 26/05/1982

Rosina Mercurio 24/01/1976

Enrico Parisi 08/02/1971

Alessandro Santo Raso 19/01/1970

Rosy Rubino 30/09/1989

Giovanni Arrigo Saladini 18/01/1962

Annalisa Spinelli 18/08/1969

Jessica Vescio 01/12/1998

Lega

Amicarelli Donatella detta Micarelli 05/08/1983

Bonaccurso Simone 16/05/2001

Calidonna Gennaro 06/12/1985

Cristiano Massimo 08/06/1980

D'Amico Antonietta 21/01/1985

D'ascoli Ilenia 12/01/1990

Del Gaiso Roberto 17/06/1967

Fraone Domenico Peppino Antonio 17/06/1969

Giampà Alessandro 25/01/2004

Giuliano Maria Teresa 16/08/2002

Lento Danila 18/04/1976

Marrazzo Davide 28/07/1992

Mastroianni Antonio Detto Tonino 10/01/1981

Mendicino Saverio 25/05/1992

Mete Livio 07/01/1960

Montilla Maria Carmelina 06/09/1999

Pascuzzo Raffaella 10/03/1988

Romano Federica 23/03/1990

Rubino Carmine 25/12/2004

Scarpino Simona 01/11/1984

Stancu Tudorita Aurelia detta Aura 09/04/1982

Truglia Francesco 27/11/1990

Villella Carmine 09/05/1990

Visciglia Natascia 19/11/1988

Fratelli d’Italia

Rosalba Anna Artusa

Iolanda Baretta

Salvatore Cataudo

Enrico Costantino

Pietro Guglielmo Folino Gallo

Vincenzo Fusco

Giuseppe Garozzo

Giovanni Grande

Antonio Lorena

Manuela Mancuso

Elena Mastroianni

Rossella Mercadante

Giulia Pizzonia

Francesco Maria Carmelo Porchia

Giovanni Manuel Raso

Antonio Rocca

Maria Saladino

Alessandro Saullo

Franco Scuglia

Pietro Serratore

Itania Tedesco

Pietro Torcasio

Ruggero Trapuzzano

Peppino Zaffina

Calabria Azzurra

Barris Francesco

Calapristi Maria Teresa

Cianflone Debora Italina

Costanzo Anna Maria

Cutrì Vincenzo

De Sarro Angelino detto Angelo

Di Cesario Anna Debora

Donato Giovanni

Falvo Maria

Isabella Francesco

Lento Gianpiero

Longo Gennaro

Martello Valeria

Mendicino Salvatore Antonio

Nicotera Giancarlo

Paola Giovanni

Pegna Ruggero

Rizzo Antoniette detta Tonia

Santangelo Pietro

Scalise Giulia

Torcasio Antonia Valeria

Torcaso Pasquale

Tropea Vincenzo

Vigliaturo Teresa

Candidato a sindaco: Gianpaolo Bevilacqua

Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo

Aloisio Ottavio 15/05/1971

Balsamo Girolamo 26/06/1993

Branca Oscar 25/04/1976

Cavaliere Antonio 13/05/1959

Costanzo Giuseppe 01/12/1966

De Ponto Antonio 20/09/1991

Del Gaiso Salvatore Detto Gino 03/12/1961

Esposito Gianpiero 14/03/1975

Falvo Michele 26/09/2002

Fazio Monica 24/05/1981

Mammoliti Giulia Vincenzo 07/04/1996

Manfredi Giuseppe 16/06/1974

Marinaro Maria 01/06/1982

Mascaro Simona 04/12/1984

Mercuri Luciano 14/09/1988

Muraca Carmelina Isa 06/07/1964

Orlando Giorgia 01/08/2002

Pagliaro Alessandra 22/09/1993

Raso Marialucia 29/06/1991

Rizzo Danilo 23/02/1988

Talarico Antonio Maria 07/09/2002

Ventura Lino 25/08/1983

Villella Felicia 25/02/1983

Viola Antonello 23/07/1988

Indipendenza

D’Alessi Antonio 13/12/1978

Alibrandi Bartolomeo 21/01/1982

Bruni Gaia Maria 15/04/2002

Buonocore Marco 06/12/1997

Buccafuri Vincenzo 01/07/1985

Comito Pietro 30/06/1954

Costantino Camillo 01/01/1975

De Medici Lorenzo 17/11/1975

De Salvo Roberto Detto Salvo 29/07/1973

Lo Gatto Giovanna 26/08/1966

Lopez Antonio 28/01/1965

Mastroianni Valeria 08/11/1992

Mondello Emanuela 30/09/1980

Pesce Anna 24/07/1982

Pullia Franca Maria 11/10/1972

Spinelli Tommaso 07/06/1971

Stella Antonio 01/07/1966

Trovato Alessandro 11/10/1985

Ventura Pasqualina 10/06/1967

Zizza Federica 07/02/1996

Lamezia nel Cuore-Idm

Accordino Salvatore 29/09/1973

Alvino Salvatore 02/03/1968

Chirumbolo Pasquale 31/07/1976

Cimino Carmelina 06/04/1971

Fazio Antonella 14/10/1974

Fazio Rosario 09/10/1962

Longo Denise 05/04/1994

Muraca Michele 15/03/1975

Pulicicchio Ramona 24/09/1989

Roperto Francesco 06/03/1976

Saladino Giovanna 03/10/1969

Scalzo Sandrino 16/12/1969

Scarpino Francesco Antonio 04/10/1990

Spena Francesco 11/05/1988

Strangis Antonio 18/09/1978

Strangis Sendy 24/07/1985

Talarico Giancarlo 13/01/1971

Torchia Giuseppe 07/02/1972

Tropea Mariafelicia 16/05/2002

Vaccaro Antonio 26/04/1988

Vescio Francesco 07/11/1982